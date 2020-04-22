İstanbullular akın etti! Sebze halinde kilometrelerce kuyruk oluştu
Koronavirüs önlemleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının birleştirilmesi sonucu İstanbullular araçlarıyla Bayrampaşa Yaş Sebze Haline akın etti. Bayrampaşa Hali yolunda oluşan uzun kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla coronavirüs ile mücadele kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tatilinin Ramazan ayının başlangıcına denk gelmesi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının birleştirilmesi sonucu İstanbullular alışveriş için araçlarıyla Bayrampaşa Yaş Sebze Haline akın etti.
Bayrampaşa Hali yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Oluşan kuyruklar drone ile havadan görüntülendi.
Bayrampaşa Hali'ne alışverişe gelen vatandaşlardan birisi, "Önümüzdeki dört gün gelecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ve Ramazan ayının gelmesiyle hemde koronavirüsten dolayı halde bir alışveriş yoğunluğu var" diye konuştu.
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