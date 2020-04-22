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İstanbullular akın etti! Sebze halinde kilometrelerce kuyruk oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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SEBZE HALİNDE KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

önlemleri kapsamında ve tatilinin ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının birleştirilmesi sonucu İstanbullular araçlarıyla Yaş Sebze Haline akın etti. Bayrampaşa Hali yolunda oluşan uzun kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi.

Başkan 'ın açıklamasıyla coronavirüs ile mücadele kapsamında tatilinin Ramazan ayının başlangıcına denk gelmesi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının birleştirilmesi sonucu İstanbullular alışveriş için araçlarıyla Yaş Sebze Haline akın etti.

Bayrampaşa Hali yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Oluşan kuyruklar drone ile havadan görüntülendi.

Bayrampaşa Hali'ne alışverişe gelen vatandaşlardan birisi, "Önümüzdeki dört gün gelecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ve Ramazan ayının gelmesiyle hemde koronavirüsten dolayı halde bir alışveriş yoğunluğu var" diye konuştu.

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