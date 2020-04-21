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Son dakika: Van'da askeri araç devrildi! Yaralı askerler var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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VAN'DA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ!

; 'ın Çatak ilçesinde devrildi. Kazada hafif yaralanan 6 asker, hastanede tedavi altına alındı.

'da devrildi. Kaza, sabah saatlerinde Çatak ilçesi yakınlarında bulunan Kanisipi mevkisinde meydana geldi.

Bölgede arama tarama faaliyetleri için devriye görevi yapan askeri , sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada zırhlı araçta bulunan 6 asker hafif şekilde yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Çatak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

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