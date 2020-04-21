Şanlıurfa'da 2 yaşındaki ikizler 4. kattan düştü
Şanlıurfa'da 4. kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 2 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri hayata veda etti, diğeri ise ağır şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki ikizler R.D. ve R.D. merkez Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki evlerinin penceresinden, dengelerini kaybederek beton zemine düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahaleleri yapılan ikizler, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMDA
Buradaki müdahalelere rağmen ikizlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yoğun bakıma alındı.
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