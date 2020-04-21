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Şanlıurfa'da 2 yaşındaki ikizler 4. kattan düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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2 YAŞINDAKİ İKİZLERDEN ACI HABER!

'da 4. kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 2 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri hayata veda etti, diğeri ise ağır şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki ikizler R.D. ve R.D. merkez Karaköprü ilçesi 'ndeki bir apartmanın 4. katındaki evlerinin penceresinden, dengelerini kaybederek beton zemine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahaleleri yapılan ikizler, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA

Buradaki müdahalelere rağmen ikizlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yoğun bakıma alındı.

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