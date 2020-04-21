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Son dakika: Van'da 4.0 büyüklüğünde şiddetli deprem | 2020 son depremler...

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Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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VAN'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberi.. verilerine göre; 'ın Bahçesaray ilçesinde saat 12.48’de 4,0 büyüklüğünde bir meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından () yapılan açıklamaya göre saat 12:48'de 'da 4.0 büyüklüğünde oldu.

Depremin merkez üssü Bahçesaray olarak açıklandı.



KANDİLLİ VERİLERİNE GÖRE 2020 SON DEPREMLER
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.04.21 12:48:31  38.0223   42.6963        5.4      -.-  4.1  4.1   GUMUSOREN-PERVARI (SIIRT)                         İlksel
2020.04.21 12:29:34  37.2882   31.9110        0.0      -.-  2.2  -.-   SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)                          REVIZE01   (2020.04.21 12:29:34)
2020.04.21 12:15:09  38.4123   39.1018       10.4      -.-  2.2  -.-   KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.04.21 12:04:31  36.5890   36.1338       27.3      -.-  1.6  -.-   KARAAGAC-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel
2020.04.21 11:54:26  37.2223   28.2268        0.0      -.-  1.7  -.-   KAFACA-(MUGLA)                                    İlksel
2020.04.21 11:51:20  37.2062   37.1020        0.0      -.-  1.7  -.-   SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2020.04.21 11:49:18  37.1780   27.9312        0.0      -.-  1.3  -.-   KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2020.04.21 11:47:57  37.6232   29.2937        0.0      -.-  1.7  -.-   SERINHISAR (DENIZLI)                              İlksel
2020.04.21 11:23:55  39.8197   26.1993        0.0      -.-  1.8  -.-   GEYIKLI-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel
2020.04.21 11:01:36  39.9812   26.1543        5.5      -.-  1.3  -.-   YENIKOY-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel
2020.04.21 10:38:59  39.0777   27.7900       12.5      -.-  1.6  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.04.21 10:37:42  40.5815   29.0518       10.9      -.-  1.5  -.-   TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)                       İlksel
2020.04.21 10:33:59  39.5207   38.5085       12.8      -.-  2.0  -.-   CILESIZ-ILIC (ERZINCAN)                           İlksel
2020.04.21 10:27:02  38.4065   38.8265        9.0      -.-  2.1  -.-   GULENKOY-KALE (MALATYA)                           İlksel
2020.04.21 10:24:50  39.1340   27.8100        5.0      -.-  1.6  -.-   HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.04.21 10:19:51  38.4478   39.1033        8.2      -.-  1.6  -.-   DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.04.21 10:12:15  39.0878   27.8217        5.3      -.-  1.8  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.04.21 09:54:15  40.0268   26.9785        1.3      -.-  1.9  -.-   KULFAL-CAN (CANAKKALE)                            İlksel
2020.04.21 09:40:55  37.4963   35.9683        7.2      -.-  1.9  -.-   AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE)                           İlksel
2020.04.21 09:36:19  37.4565   36.0008        7.3      -.-  1.9  -.-   AKCATAS-SUMBAS (OSMANIYE)                         İlksel
2020.04.21 09:32:21  38.8960   27.9382        1.0      -.-  1.4  -.-   SEHITLER-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.04.21 09:25:49  37.6898   26.9900       14.3      -.-  1.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.04.21 09:17:18  34.1780   26.2182        5.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2020.04.21 09:08:01  41.9603   45.8670       12.5      -.-  3.9  4.0   GURCISTAN                                         İlksel
2020.04.21 09:00:20  37.6725   26.9815        8.9      -.-  2.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.04.21 09:00:06  38.4198   38.8310       21.4      -.-  1.8  -.-   GULENKOY-KALE (MALATYA)                           İlksel
2020.04.21 08:53:44  40.4913   33.8790       15.8      -.-  1.8  -.-   ASAGIOVACIK-KIZILIRMAK (CANKIRI)                  İlksel
2020.04.21 08:49:57  38.4088   39.1615        5.0      -.-  0.8  -.-   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.04.21 08:43:09  38.9007   44.3147       21.2      -.-  2.0  -.-   DAMLACIK-OZALP (VAN)                              İlksel
2020.04.21 08:17:51  37.2780   30.6042        1.1      -.-  2.3  -.-   KARAOT-BUCAK (BURDUR)                             İlksel
2020.04.21 08:12:25  38.3260   38.8105       16.9      -.-  1.9  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.04.21 07:54:04  38.2253   38.7593        7.6      -.-  2.8  -.-   PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.04.21 07:48:06  35.9460   35.4453        5.0      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.21 07:25:54  38.2955   26.6022        5.4      -.-  2.0  -.-   BARBAROS-URLA (IZMIR)                             İlksel
2020.04.21 06:58:08  38.3172   26.6167        5.7      -.-  2.4  -.-   BARBAROS-URLA (IZMIR)                             İlksel
2020.04.21 06:39:51  38.4825   39.3088       14.4      -.-  1.9  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.04.21 05:10:32  38.3378   27.2578        5.1      -.-  1.3  -.-   BELENBASI-BUCA (IZMIR)                            İlksel
2020.04.21 05:08:35  38.6898   43.3543        8.9      -.-  1.8  -.-   OTLUCA-(VAN)                                      İlksel
2020.04.21 04:29:30  38.0142   30.8190        9.1      -.-  1.8  -.-   BARLA-EGIRDIR (ISPARTA)                           İlksel
2020.04.21 04:18:39  36.8215   33.7140       11.2      -.-  1.6  -.-   KICAKOY-SILIFKE (MERSIN)                          İlksel
2020.04.21 04:16:20  35.9497   35.5373        9.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.21 03:47:33  40.8438   27.6445        5.0      -.-  1.7  -.-   TEKIRDAG ACIKLARI (MARMARA DENIZI              İlksel

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