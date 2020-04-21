Son dakika: Van'da 4.0 büyüklüğünde şiddetli deprem | 2020 son depremler...

Son dakika haberi.. AFAD verilerine göre; Van'ın Bahçesaray ilçesinde saat 12.48’de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre saat 12:48'de Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.



Depremin merkez üssü Bahçesaray olarak açıklandı.

KANDİLLİ VERİLERİNE GÖRE 2020 SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.04.21 12:48:31 38.0223 42.6963 5.4 -.- 4.1 4.1 GUMUSOREN-PERVARI (SIIRT) İlksel 2020.04.21 12:29:34 37.2882 31.9110 0.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) REVIZE01 (2020.04.21 12:29:34) 2020.04.21 12:15:09 38.4123 39.1018 10.4 -.- 2.2 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.04.21 12:04:31 36.5890 36.1338 27.3 -.- 1.6 -.- KARAAGAC-ISKENDERUN (HATAY) İlksel 2020.04.21 11:54:26 37.2223 28.2268 0.0 -.- 1.7 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel 2020.04.21 11:51:20 37.2062 37.1020 0.0 -.- 1.7 -.- SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2020.04.21 11:49:18 37.1780 27.9312 0.0 -.- 1.3 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel 2020.04.21 11:47:57 37.6232 29.2937 0.0 -.- 1.7 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel 2020.04.21 11:23:55 39.8197 26.1993 0.0 -.- 1.8 -.- GEYIKLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2020.04.21 11:01:36 39.9812 26.1543 5.5 -.- 1.3 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2020.04.21 10:38:59 39.0777 27.7900 12.5 -.- 1.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.04.21 10:37:42 40.5815 29.0518 10.9 -.- 1.5 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2020.04.21 10:33:59 39.5207 38.5085 12.8 -.- 2.0 -.- CILESIZ-ILIC (ERZINCAN) İlksel 2020.04.21 10:27:02 38.4065 38.8265 9.0 -.- 2.1 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel 2020.04.21 10:24:50 39.1340 27.8100 5.0 -.- 1.6 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.04.21 10:19:51 38.4478 39.1033 8.2 -.- 1.6 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.04.21 10:12:15 39.0878 27.8217 5.3 -.- 1.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.04.21 09:54:15 40.0268 26.9785 1.3 -.- 1.9 -.- KULFAL-CAN (CANAKKALE) İlksel 2020.04.21 09:40:55 37.4963 35.9683 7.2 -.- 1.9 -.- AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2020.04.21 09:36:19 37.4565 36.0008 7.3 -.- 1.9 -.- AKCATAS-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2020.04.21 09:32:21 38.8960 27.9382 1.0 -.- 1.4 -.- SEHITLER-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.21 09:25:49 37.6898 26.9900 14.3 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.04.21 09:17:18 34.1780 26.2182 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2020.04.21 09:08:01 41.9603 45.8670 12.5 -.- 3.9 4.0 GURCISTAN İlksel 2020.04.21 09:00:20 37.6725 26.9815 8.9 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.04.21 09:00:06 38.4198 38.8310 21.4 -.- 1.8 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel 2020.04.21 08:53:44 40.4913 33.8790 15.8 -.- 1.8 -.- ASAGIOVACIK-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel 2020.04.21 08:49:57 38.4088 39.1615 5.0 -.- 0.8 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.04.21 08:43:09 38.9007 44.3147 21.2 -.- 2.0 -.- DAMLACIK-OZALP (VAN) İlksel 2020.04.21 08:17:51 37.2780 30.6042 1.1 -.- 2.3 -.- KARAOT-BUCAK (BURDUR) İlksel 2020.04.21 08:12:25 38.3260 38.8105 16.9 -.- 1.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.04.21 07:54:04 38.2253 38.7593 7.6 -.- 2.8 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.04.21 07:48:06 35.9460 35.4453 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2020.04.21 07:25:54 38.2955 26.6022 5.4 -.- 2.0 -.- BARBAROS-URLA (IZMIR) İlksel 2020.04.21 06:58:08 38.3172 26.6167 5.7 -.- 2.4 -.- BARBAROS-URLA (IZMIR) İlksel 2020.04.21 06:39:51 38.4825 39.3088 14.4 -.- 1.9 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.04.21 05:10:32 38.3378 27.2578 5.1 -.- 1.3 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel 2020.04.21 05:08:35 38.6898 43.3543 8.9 -.- 1.8 -.- OTLUCA-(VAN) İlksel 2020.04.21 04:29:30 38.0142 30.8190 9.1 -.- 1.8 -.- BARLA-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel 2020.04.21 04:18:39 36.8215 33.7140 11.2 -.- 1.6 -.- KICAKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2020.04.21 04:16:20 35.9497 35.5373 9.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2020.04.21 03:47:33 40.8438 27.6445 5.0 -.- 1.7 -.- TEKIRDAG ACIKLARI (MARMARA DENIZI İlksel