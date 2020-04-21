21 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Batman'da 1 köy karantinaya alındı

Batman'da 1 köy karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020
ABONE OL
1 KÖYE DAHA KARANTİNA!

'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kozluk ilçesinin karantinaya alındı. İkinci bir açıklamaya kadar köye giriş ve çıkış ile köydeki haneler arası geçişlerin yasaklandığı belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların bu salgından korunması için Ortaca köyünde uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI

İkinci bir açıklamaya kadar köye giriş ve çıkış ile köydeki haneler arası geçişlerin yasaklandığı belirtildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA