Batman'da 1 köy karantinaya alındı
Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kozluk ilçesinin Ortaca köyü karantinaya alındı. İkinci bir açıklamaya kadar köye giriş ve çıkış ile köydeki haneler arası geçişlerin yasaklandığı belirtildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların bu salgından korunması için Ortaca köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.
GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI
İkinci bir açıklamaya kadar köye giriş ve çıkış ile köydeki haneler arası geçişlerin yasaklandığı belirtildi.
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