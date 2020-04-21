Polis vatandaşları uyardı: Evde kal ama dolandırılma

Koronavirüs salgınına karşı insanlar evlerinde kalırken, hırsızlarda bunu fırsata çevirmeye başladı. Polis vatandaşı, internet alışverişi, telefon dolandırıcılığı, kampanya dolandırıcılığı ve hırsızlara karşı uyardı

Koronavirüsle mücadale kapsamında başlatılan 'Evde kal' kampanyası, dolandırıcıları ve çeteleri harekete geçirdi. Özellikle internetten dolandırıcılık yüzde 20 arttı. Polis, hem kapı kapı dolaşarak vatandaşları uyarıyor, hem de sahtekarların peşinden koşuyor.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ: Giyim mağazaları internetten satışa geçince dolandırıcılar da durmadı. Bir veya iki harf ekleyerek markaların isimlerine benzer siteler açan dolandırıcılar, ürünlerin fotoğraflarını da kopyalıyor. Alışveriş yapan kişi dikkatli olmaz ve ödemeleri yaparlarsa hem parasını kaybediyor hem de ürünleri alamıyorlar.

İKİNCİ EL: Dolandırıcılar, ikinci el satış sitelerini de sıklıkla kullanıyor. Olmayan ürünlerin fotoğraflarını koyan dolandırıcılar ödemeleri aldıktan sonra fotoğraflardaki ürünler yerine adreslere boş kutu gönderiyor.

SAHTE TEST KİTLERİ: Kapı kapı dolaşarak sözde test kiti, maske, el dezenfektanı satmaya çalışanlara kesinlikle itibar edilmemeli. Devletin sunduğu imkanlar dışında kimseye para ödemeyin. "Risk taraması, koruyucu malzeme dağıtımı yapıyoruz" diyen dolandırıcılarla karşılaşılması durumunda mutlaka polise ihbar edin. En son Sakarya'da kendini sağlık personeli gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 3'ü kadın 9 kişi yakalanmıştı.

KAMPANYA VE ABONELİK: Özellikle Whatsapp üzerinden "Evde vakit geçirmek için ücretsiz kanal aboneliği" başta olmak üzere farklı sahte kampanya ve abonelik mesajlarıyla insanlar tuzağa düşürülüyor. Mağdurların paralarıyla birlikte kimlik bilgilerini de ele geçiriyorlar. Bu mesajların kaynağı iyi araştırılmalı.

TELEFON: Salgın süresinde "Yardım kampanyası, aşı için bağış, test kiti, maaşlarınız veya yardımları getireceğiz" gibi bahaneleri kullanan telefon dolandırıcılarına itibar etmeyin. Aynısı kısa mesajlarla da yapılıyor.

AYAKKABI HIRSIZLARI: Dışarıdan evlerine virüs taşımamak için ayakkabılarını kapı önünde bırakanlar hırsızların mağduru oluyor. Son olarak Ataköy'de bir siteye giren iki hırsız çuvallara doldurdukları ayakkabılarla kaçtı.



SANAL KART KULLANIN

UZMANLAR, online alışverişte banka kartları veya kredi kartları yerine siber dolandırıcılık olaylarında mağdur olmamak için sanal kartların tercih edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlar, vatandaşların genellikle bildikleri ve güvendikleri adreslerden alışveriş yapmaları ve alışveriş yapılan internet sitelerinin SSL sertifikası kullandığından emin olunması gerektiğinin de altını çiziyor. Ayrıca internet bankacılığı üzerinden hesap özetlerinin ve kredi kart ekstrelerinin sık sık kontrol edilmesi ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği ifade ediliyor.

Sabah