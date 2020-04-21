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Son dakika: 25 bin kişi ailesine kavuşuyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2020
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25 BİN KİŞİ AİLESİNE KAVUŞUYOR

Son dakika haberine göre; , salgını nedeniyle ’ye dönmek isteyen vatandaşlar için havalandı. THY, 20-28 Nisan tarihleri arasında, 59 ülkede bulunan 25 bin Türk vatandaşını, 195 özel uçuşla Türkiye’ye getirecek.

salgını başladığı günden bu yana elini taşın altına koyan milli bayrak taşıyıcısı () dünyadaki Türk vatandaşlarının mağdur olmaması için dev bir operasyona başladı. Dünden itibaren 59 ülkede bulunan 25 bin Türk vatandaşı, 195 özel uçuşla 'ye getirilmeye başlandı.

Dev tahliye operasyonuyla turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak gittikleri ülkelerde mağdur olan binlerce Türk vatandaşı, Ramazan ayında aileleri ile bir arada olacak. 20-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecek operasyon kapsamında 63 geniş, 40 dar gövde uçak görev yapacak.



RAMAZANDA BULUŞACAKLAR
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı , Başkan 'ın talimatıyla ülke için anlamlı bir operasyona daha başladıklarını belirtti. Tahliye uçuşları ile yurtdışında mahsur kalan binlerce vatandaşın ailelerine kavuşacağını aktaran Aycı, "Ramazan ayında onları sevdikleriyle aynı masanın etrafında buluşturacağız. Tüm dünya halklarının gıpta ile baktığı birlik ve beraberlik örneğini, bir kez daha sergileyeceğiz. Ülkemizin bayrak taşıyıcı şirketi olmanın sorumluluğu ile en önemli değerimiz Türkiye için her tahliye uçuşumuzu gurur ve mutlulukla gerçekleştireceğiz" dedi.

EN FAZLA ALMANYA'DAN
Aycı, operasyon kapsamında en fazla vatandaşın tahliye edileceği ülke olan 'dan 3 bin 269 kişinin Türkiye'ye gelmesinin beklendiğine dikkati çekti.

Diğer ülkeler de şöyle: , ABD, İngiltere, Kuveyt, Cezayir, Ukrayna, Irak, Fransa, Azerbaycan, Hollanda, Kanada, KKTC, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya, , Rusya, Kuzey Makedonya, Kırgızistan, İsviçre, Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve .



İLK UÇUŞ FRANKFURT'TAN
Almanya'dan, salgın nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen yaklaşık vatandaşı, Frankfurt'tan THY'ye ait TK 4928, TK 4930 ve TK 4933 sefer sayılı uçuşlarıyla yurda getiriliyor. İlk tahliye uçuşunda öğrenciler, tatil amaçlı, işçi ve iş görüşmesine giden Türk vatandaşları bulunuyor. 600 Türk vatandaşı, Türkiye'ye doğru hareket etti. Yolcuların , ve 'ta 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi. Tahliye uçuşları bugün Hannover, Hamburg, Köln ve Frankfurt'tan, yarın da Köln, Berlin, Münih ve Düsseldorf'tan gerçekleştirilecek.

7 İSPANYOL ÜLKELERİNE DÖNDÜ
Salgın tedbirleri kapsamında uluslararası uçuşların durdurulmasının ardından ülkelerine gidemeyen 7 İspanya vatandaşı da THY'nin tahliye uçağıyla bugün ülkelerine döndü.

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YENİ PİST KALKIŞ SÜRESİNİ KISALTACAK
'nın işletmecisi İGA, üçüncü pistin 18 Haziran'da uçuşa hazır olacağına dair resmi başvuruyu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) yaptı. İGA'dan yapılan açıklamaya göre, üçüncü pist faaliyete geçtiğinde Havalimanı, 3 bağımsız pist ve yedek pistlerle 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Üçüncü pistin faaliyete geçmesiyle iç hat uçuşlarındaki taksi süreleri yüzde 50 azalacak. Simülasyonlara göre, ortalama uçak iniş süresi 15'ten 11 dakikaya, ortalama uçak kalkış süresi ise 22'den 15 dakikaya inecek.

Üçüncü bağımsız pistle İstanbul Havalimanı bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'de ilk, Avrupa'da Amsterdam 'ndan sonra ikinci havalimanı olacak. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından en düşük 120'ye çıkarken, günlük olarak ortalama 2 bin 800'den fazla iniş kalkışa izin vererek kapasiteye ulaşacak.

Sabah

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