Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı | 21 Nisan 2020 hava durumu
21 Nisan 2020 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak,Isparta, Burdur ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 21 Nisan 2020 Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak,Isparta, Burdur ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışarın Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun, Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) beklendiğinden su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVTLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikketli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu yarın hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevrelerinni hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı yer yer çok bulutlu kuzey kesimleri ile Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
TOKAT °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
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