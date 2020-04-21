AK Parti talimatı verdi: Ramazan başlamadan bitirin!
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili mücadele devam ederken, AK Partili belediyelere, ramazan ayında da sosyal mesafeyi koruyarak ve minimum teması sağlayarak hizmetlerini aksatmadan devam etmeleri talimatı verildi.
AK Partili belediyelere, yeni tip koronavirüs sebebiyle ramazan ayında da sosyal mesafeyi koruyarak ve minimum teması sağlayarak hizmetlerini aksatmadan devam etmeleri talimatı verildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki imzalı genelgede şöyle denildi:
Ramazan ayı süresince toplu iftarlar ve davetler düzenlemeyin. İftar çadırları kurmayın. İaşe yardımlarını mümkün olduğunca Ramazan başlamadan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya çalışın. Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli olarak çalışın, ihtiyaç sahibi vatandaşlara durumlarına göre yardım ve sıcak yemek ikramı yapın.
Çat kapı iftar sofralarına yapılan sürpriz misafirlikler yerine her gün en az on vatandaşı telefon ile arayarak evlerine misafir olun. Yanlarında olduklarını hissettirin. Görüşmelerde vatandaşların ihtiyaçlarını sorun, gönüllerini alın ve evde kalmalarını hatırlatın."
Türkiye
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