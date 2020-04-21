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Kayseri’de, çocuğunu dilendiren şahıslara ceza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020
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ÇOCUĞUNU DİLENDİREN ŞAHISLARA CEZA!

'de 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan 1 çocuk tespit edilirken 4 kişiye işlem yapıldı.

Şehirde ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 1 tespit edildi.

İŞLEM YAPILDI

1 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen ' Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, 4 şahsa da Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden ekiplerce işlem yapıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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