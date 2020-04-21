İzmit’te hafriyat sahasında çuvalın içinde ceset bulundu
İzmit’te Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında battaniyeye sarıldıktan sonra çuvala konulmuş ceset bulundu. Çürümeye başladığı görülen cesedin cinsiyeti ve kimliği belirlenemedi.
Hafriyat atıklarını ayrıştıranlar, bir çuvalın içerisinde çürümüş insan cesedi bulunca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı.
OTOPSİ YAPILACAK
Cesedin çürümeye başlaması sebebiyle cinsiyeti ve kimliği tespit edilemedi. Ceset otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
KAMYONLA GETİRİLDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULDU
Polis ekipleri, battaniyeye sarıldıktan sonra çuvala konulduğu tespit edilen cesedin bir mahallede atıkların konulduğu yere bırakıldığı, atıkların alındığı belediyeye ait kamyonla birlikte hafriyat sahasına getirildiği ihtimali üzerinde durdu.
POLİS İNCELEME YAPTI
Bunun üzerine polis ekipleri, kamyonda çalışan temizlik işçilerinin ifadesini aldı. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Online kına gecesi! Polis şaştı kaldı
- Bu görüntünün bedeli çok ağır oldu!
- Öldükten sonra pozitif olduğu anlaşıldı!
- Evden alışveriş yaparken bunlara dikkat! Kargo geldikten sonra ne yapılmalı?
- 2 yaşındaki ikizlerden acı haber!
- Ramazan kolisi nasıl hazırlanır?
- Van'da askeri araç devrildi!
- Bu görüntüler İstanbul'dan! Kuralları hiçe saydılar
- 2020 fitre miktarı ne kadar?
- Mada Adası o özelliği ile Türkiye'de tek konumunda!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?
- Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı marketler açık mı, kapalı mı?
- Bu seneki fitre miktarı ne kadar? 2020 fitre parası kaç lira? Fıtır sadakası zaman ve kimlere verilir?
- Yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim ekranı...
- Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak?
- İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ayın kaçında verilecek?
- 1.170 TL nakdi destek başlıyor! Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin şartları neler?
- e Devlet 1.000 TL sosyal yardım başvuru formu ve ekranı! 3. faz yardım desteği şartları neler? Kimllere verilecek?
- BİM 21 Nisan aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürüler var? O ürünler haftaya damga vuracak
- 6 ay ödemesiz kredi başvuru ekranı! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları
- Son dakika: İlçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı?