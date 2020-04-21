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İzmit’te hafriyat sahasında çuvalın içinde ceset bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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ŞOK GÖRÜNTÜ! ÇUVALDAN CESET ÇIKTI

’te Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında battaniyeye sarıldıktan sonra çuvala konulmuş bulundu. Çürümeye başladığı görülen cesedin cinsiyeti ve kimliği belirlenemedi.

Hafriyat atıklarını ayrıştıranlar, bir çuvalın içerisinde çürümüş insan cesedi bulunca polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri, bölgede çalışması yaptı.

İzmit’te hafriyat sahasında çuvalın içinde ceset bulundu SON DAKİKA: İZMİT'TE HAFRİYAT SAHASINDA ÇUVALIN İÇİNDE CESET BULUNDU | VİDEO

OTOPSİ YAPILACAK

Cesedin çürümeye başlaması sebebiyle cinsiyeti ve kimliği tespit edilemedi. yapılmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

KAMYONLA GETİRİLDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULDU

Polis ekipleri, battaniyeye sarıldıktan sonra çuvala konulduğu tespit edilen cesedin bir mahallede atıkların konulduğu yere bırakıldığı, atıkların alındığı belediyeye ait kamyonla birlikte hafriyat sahasına getirildiği ihtimali üzerinde durdu.

POLİS İNCELEME YAPTI

Bunun üzerine polis ekipleri, kamyonda çalışan temizlik işçilerinin ifadesini aldı. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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