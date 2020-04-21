21 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Siirt'te kaçak salep soğanı toplayan kişiye 73 bin 747 lira ceza

Siirt'te kaçak salep soğanı toplayan kişiye 73 bin 747 lira ceza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
ABONE OL
BU GÖRÜNTÜNÜN BEDELİ ÇOK AĞIR OLDU!

'in ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan kişiye 73 bin 747 lira ceza uygulandı. Salep soğanları, uygun koşullarda yeniden doğaya kazandırılması için teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığı ekipleri, İkizbağlar köyündeki kolluk devriyesi sırasında, H.A'nın çeşme önünde çuvallardaki salep soğanını topraktan arındırmak için yıkadığını fark etti.

378 KİLO SALEP SOĞANI TOPLAMIŞ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 16 çuvalda 378 kilogram buldu. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildiren ekipler, H.A'yı gözaltına aldı.

73 BİN LİRA CEZA

H.A'ya "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 73 bin 747 lira idari ceza uygulandı.

GERİ KAZANDIRILACAK

Salep soğanları, uygun koşullarda yeniden doğaya kazandırılması için 'ne teslim edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA