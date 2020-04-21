Siirt'te kaçak salep soğanı toplayan kişiye 73 bin 747 lira ceza
Siirt'in Tillo ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan kişiye 73 bin 747 lira ceza uygulandı. Salep soğanları, uygun koşullarda yeniden doğaya kazandırılması için Siirt Üniversitesine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkizbağlar köyündeki kolluk devriyesi sırasında, H.A'nın çeşme önünde çuvallardaki salep soğanını topraktan arındırmak için yıkadığını fark etti.
378 KİLO SALEP SOĞANI TOPLAMIŞ
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 16 çuvalda 378 kilogram salep soğanı buldu. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğüne bildiren ekipler, H.A'yı gözaltına aldı.
73 BİN LİRA CEZA
H.A'ya "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 73 bin 747 lira idari ceza uygulandı.
GERİ KAZANDIRILACAK
Salep soğanları, uygun koşullarda yeniden doğaya kazandırılması için Siirt Üniversitesi'ne teslim edildi.
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