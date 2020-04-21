21 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmit’te hafriyat sahasında çuvalın içinde ceset bulundu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
21.04.2020

İzmit’te hafriyat sahasında çuvalın içinde ceset bulundu

İzmit’te Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında battaniyeye sarıldıktan sonra çuvala konulmuş ceset bulundu. Çürümeye başladığı görülen cesedin cinsiyeti ve kimliği belirlenemedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Şok görüntü! Çuvaldan ceset çıktı
Şok görüntü! Çuvaldan ceset çıktı
17 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası virüsü yendi
17 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası virüsü yendi
PTT ücretsiz maske dağıtıyor
PTT ücretsiz maske dağıtıyor
Pes dedirten kavga! Ortaklık kan gölü...
"Pes" dedirten kavga! Ortaklık kan gölü...
Başakşehir Şehir Hastanesi ilk hastasını kabul etti
Başakşehir Şehir Hastanesi ilk hastasını kabul etti
Islak mendillerde virüs tehlikesi!
Islak mendillerde virüs tehlikesi!
İçinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
İçinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Görüntüler İstanbul'dan! Yasak dinlemediler
Görüntüler İstanbul'dan! Yasak dinlemediler
45 günlük bebeğini kapıdan görebiliyor
45 günlük bebeğini kapıdan görebiliyor
Kars'ın gülen adamı Kasım Can: Babam öldüğünde bile güldüm
Kars'ın gülen adamı Kasım Can: Babam öldüğünde bile güldüm
Kadına şiddet anı kamerada! Tekme tokat dövdü!
Kadına şiddet anı kamerada! Tekme tokat dövdü!
Virüse karşı 4 nefes egzersizi
Virüse karşı 4 nefes egzersizi
Daha Fazla Video Göster