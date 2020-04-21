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İzmit’te hafriyat sahasında çuvalın içinde ceset bulundu
İzmit’te Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında battaniyeye sarıldıktan sonra çuvala konulmuş ceset bulundu. Çürümeye başladığı görülen cesedin cinsiyeti ve kimliği belirlenemedi.
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