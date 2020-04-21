21 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Amasya’da 19 yaşındaki Kerim, yeni aldığı motosikletiyle kazada öldü

Amasya’da 19 yaşındaki Kerim, yeni aldığı motosikletiyle kazada öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
ABONE OL
19 YAŞINDAKİ GENCİN HAYALİ SONU OLDU!

’da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki , hayatını kaybetti. Kerim Gül'ün, uzun süredir biriktirdiği parayla satın aldığı motosikletle test sürüşü yapmak için sokağa çıktığı öğrenildi.

, dün merkeze bağlı Helvacı mevkisinde meydana geldi. Sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda bulunan yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp Sedat Taştemür (45) yönetimindeki 05 AAV 896 plakalı kamyonetle çarpıştı.

AĞIR YARALANDI

Kazada, motosiklet sürücüsü Kerim Gül, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Gül, ambulansla Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATA VEDA ETTİ

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gül, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

PARA BİRİKTİP ALMIŞTI

Kerim Gül'ün, uzun süredir biriktirdiği parayla satın aldığı motosikletle test sürüşü yapmak için sokağa çıktığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA