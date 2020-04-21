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İstanbul'da Güney Koreli Myungkyu Kang genç İslamiyeti seçti! Adım "Ertuğrul"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020
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KORELİ GENÇ İSLAMİYETİ SEÇTİ! ADIM ERTUĞRUL

Çalışmak için İstanbul'a gelerek Beykoz'a yerleşen Güney Koreli , ilçe müftülüğüne başvurarak Müslüman oldu. Güney Koreli genç adını ise "" olarak açıkldı.

Güney Koreli , Beykoz Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini söyledi.

Kang'ın bu talebi üzerine Beykoz Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Kelimeişehadet getiren 28 yaşındaki Kang, Müslüman oldu.



ADIM "ERTUĞRUL"

Müslüman olmasının ardından "" adını alan gence, Beykoz Müftüsü Ali Efe, İslam dini ile ilgili bilgiler verirken, Kur'an-ı Kerim ve Meali ile İslam dinini anlatan kitapları hediye etti.

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