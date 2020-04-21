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Aydın'da 2 kardeş yangında hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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YÜREK DAYANMAZ! 2 KARDEŞİN FECİ SONU

'ın Çine ilçesinde tarlada çalışan anne babasının kulübede bıraktığı 2 ve 4 yaşındaki iki kardeş, çıkan yangında hayatını kaybetti.  Çocukların cenazesi,  morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yaşayan Ahmet (37) ve eşi Ayşe Kartal (26), çocukları (4) ve 'ı (2) yanlarına alarak kendilerine ait Cuma Mahallesi'ndeki tarlaya gitti.

TARLAYA ÇALIŞMAYA GİTTİLER

Burada bulunan tek göz kulübeye çocuklarını bırakan karı koca, tarlaya çalışmaya gitti.

İTFAİYE ÇAĞRILDI

Bir süre sonra evden çıkan dumanları gören çevredekiler, ekiplerine haber verdi.

HAYATA VEDA ETTİLER

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, vücudunda yanıklar bulunan iki kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.

MORGA KALDIRILDI

Çocukların cenazesi, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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