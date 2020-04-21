Aydın'da 2 kardeş yangında hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde tarlada çalışan anne babasının kulübede bıraktığı 2 ve 4 yaşındaki iki kardeş, çıkan yangında hayatını kaybetti. Çocukların cenazesi, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yaşayan Ahmet Kartal (37) ve eşi Ayşe Kartal (26), çocukları Nazlı Kartal (4) ve Irmak Kartal'ı (2) yanlarına alarak kendilerine ait Cuma Mahallesi'ndeki tarlaya gitti.

TARLAYA ÇALIŞMAYA GİTTİLER

Burada bulunan tek göz kulübeye çocuklarını bırakan karı koca, tarlaya çalışmaya gitti.

İTFAİYE ÇAĞRILDI

Bir süre sonra evden çıkan dumanları gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

HAYATA VEDA ETTİLER

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, vücudunda yanıklar bulunan iki kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.

MORGA KALDIRILDI

Çocukların cenazesi, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.