20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta aile kavgasında silahlar konuştu! Baba ile oğlu yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta aile kavgasında silahlar konuştu! Baba ile oğlu yaşamını yitirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
ABONE OL
AİLE KAVGASINDA KAN GÖVDEYİ GÖTÜRDÜ!

'ın Çaycuma ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti. Kardeşi ve yeğenini silahla öldürüp yengesini yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Velioğlu Mahallesi Afet Evleri mevkisinde, K.T. (62) ile kardeşi . (55) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

SİLAHA SARILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.T, silahla kardeşi İnam T, yengesi Pakize T. (50) ve yeğeni Muhammet T'yi (30) yaraladı.

Zonguldak'ta sokak ortasında vahşet! Arazi kavgası can aldı |Video ZONGULDAK'TA SOKAK ORTASINDA VAHŞET! ARAZİ KAVGASI CAN ALDI |VİDEO

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İnam T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Ekiplerce Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet T. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Pakize T'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. K.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA