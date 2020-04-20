Zonguldak'ta aile kavgasında silahlar konuştu! Baba ile oğlu yaşamını yitirdi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti. Kardeşi ve yeğenini silahla öldürüp yengesini yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Velioğlu Mahallesi Afet Evleri mevkisinde, K.T. (62) ile kardeşi İnam T. (55) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
SİLAHA SARILDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.T, silahla kardeşi İnam T, yengesi Pakize T. (50) ve yeğeni Muhammet T'yi (30) yaraladı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İnam T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
HASTANEDE ÖLDÜ
Ekiplerce Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet T. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Pakize T'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. K.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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