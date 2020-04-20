Muğla’da inanılmaz olay! Yasağa uymayıp, lastik botla denize açıldılar
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek denize açılan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kumbahçe sahili açıklarında 2 kişi, dün akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağına uymayarak lastik botla denize açıldı. Durumu fark eden mahalle bekçisi Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayıp, durumu bildirdi.
YAKALANDILAR
İhbar üzerine sahil güvenlik ekibi bölgeye giderek lastik botla denize açılan 2 kişiyi yakaladı.
KARAYA DÖNDÜ
Ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutup, kaymakamlığa gönderdi. Balık tutmaya çıktıkları öğrenilen 2 kişi, sahil güvenlik botu eşliğinde karaya döndü.
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