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Muğla’da inanılmaz olay! Yasağa uymayıp, lastik botla denize açıldılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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İHBAR GELDİ, BÖYLE YAKALANDILAR!

’nın  ilçesinde, dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek denize açılan 2 kişi, ekiplerince yakalandı.

Kumbahçe sahili açıklarında 2 kişi, dün akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağına uymayarak denize açıldı. Durumu fark eden mahalle bekçisi Komutanlığı'nı arayıp, durumu bildirdi.

YAKALANDILAR

İhbar üzerine sahil güvenlik ekibi bölgeye giderek lastik botla denize açılan 2 kişiyi yakaladı.

KARAYA DÖNDÜ

Ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutup, kaymakamlığa gönderdi. Balık tutmaya çıktıkları öğrenilen 2 kişi, sahil güvenlik botu eşliğinde karaya döndü.

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