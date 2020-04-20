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Balıkesir'de jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı! Valilik açıklama yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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BALIKESİR'DE ASKERE ATEŞ AÇILDI!

'de operasyonu gerçekleştiren jandarmaya ateş açılması sonucu iki asker yaralandı. Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Sağlık durumları iyiye doğru gitmektedir" denildi.

Edinilen bilgiye göre, 'in Edremit ilçesinde Kadıköy Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi etrafında operasyonu düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açıldı.

2 ASKER YARALANDI, YAKALANDILAR

Saldırıda iki yaralandı, ateş açtıkları iddia edilen A.T. ve M.D. ile beraberindeki iki kişi araçla kaçtı. Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliler, polis ekiplerince Garaj Kavşağı'nda yakalandı.

"YARALI ASKERLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, yaralı uzman çavuşların tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada "Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yaralanan iki uzman çavuşumuzun da sağlık durumları iyiye doğru gitmektedir." ifadesi kullanıldı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

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