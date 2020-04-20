Antalya'da genç kadın dehşeti! Eski eşi tarafından bıçakla darp edilen kadını...
Antalya’da ayrılma aşamasındaki eşinin parkta boğazına bıçak dayayarak tehdit eden koca Antalyatarafından etkisiz hale getirildi.Edinilen bilgiye göre, olay, saat 11.00 sırasında Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı, Andızlı Mezarlık girişinde meydana geldi. Ayrılma aşamasında olan Hüseyin Ç. ve Feride Ç., mezarlık önünde konuşmaya başladı. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Ç., üzerindeki bıçağı çekip kadını tehdit etmeye başladı. Kadının darp edildiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
"BEN AYLARDIR NE ÇEKİYORUM BİLEN VAR MI?"
İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi geldi. Polisin uyarılarına rağmen Hüseyin Ç., eşini bıçakla tehdit etmeye devam etti. Elinde bıçakla eşini kolundan çeken Hüseyin Ç.'nin etrafını polis ekipleri çevirdi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir anlık dalgınlığından faydalandığı saldırganın elinden bıçağı aldı ve kadını kurtardı. Direnmeye devam eden Hüseyin Ç. güçlükle sakinleştirildi. Gözaltına alınan Hüseyin Ç.'nin ekip aracına bindirilirken, "Ben aylardır ne çekiyorum bilen var mı?" diye bağırdı. Polisler tarafından kurtarılan Feride Ç., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Polisler ayrıca mezarlık içinde kadının çantasını aradı.
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