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İstanbul'da kaçak üretilen maskelere el konuldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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İSTANBUL'DA KAÇAK ÜRETİLEN MASKELERE EL KONULDU

Ataşehir ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, İstanbul'da ihbarını değerlendirdi. Yapılan operasyonda kaçak üretilen 16 bin 75 tıbbi maskeye el konuldu.

İstanbul'da kaçak üretilen 16 bin 75 tıbbi maskeye el konuldu.

Ataşehir ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, tulum, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, iki ilçede 3 adrese düzenledikleri operasyonlarda, hijyenik olmayan ortamda, kalite standartlarının altında üretilen 16 bin 75 tıbbi maske ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ve dikiş makinesine el koydu.

Baskınlarda gözaltına alınan 3'ü iş yeri sahibi 8 kişiye, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölyeler ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

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