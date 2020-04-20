Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl: Oruç insanın sağlığına sağlık katar

A Haber canlı yayına katılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cevdet Erdöl, “Sağlıklı insanların oruç tutmaları sağlıklarına sağlık katar. Yurt dışında gayrimüslimlerin dahi yaptığı çalışmalarda düzenli aç kalmanın (onlar oruç diyemiyor) insan sağlığına faydası olduğunu gösteren makaleler yayınladılar.” ifadelerini kullandı. Ülkemiz ve dünyanın çok ciddi bir hastalık ve salgın ile karşı karşıya olduğunun altını çizen ve Peygamber efendimizi Hz. Muhammed'in karantina ile sözlerine dikkat çeken Cevdet Erdöl, "Bugünlerde karantinaya girerek evde kalarak bunu uyguluyoruz. Adeta itikafa giriyoruz. Bizim kültürümüzde olan şeyleri Ramazan öncesi yaşamış olduk." dedi.

Vücudumuzun bu sisteme (oruca) göre düzenlemesinin oldukça faydalı olduğunun altını çizen Cevdet Erdöl, "Vücudumuzun hücreleri yenileniyor ve değişiyor. Vücudumuzda değişik bir sistem çalışıyor aslında. Devamlı yemek yenilip bir şeyler içildiği zaman vücudumuzun dinlenmeye ihtiyacı olduğunu ama dinlenmediğini bilmemiz lazım. İşte oruç vücudumuzun dinlenmesini sağlıyor. Böylelikle bir sonraki güne daha dinç ve saha sağlıklı olarak uyanıyoruz. Oruç tutmak asla bir zarar değil daima fayda getiren bir uygulamadır." dedi.

"ZARARLIK ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURUYOR"

Erdöl, "Oruçta ve Ramazan ayında insanlar sabrı öğrenerek bir takım kötülüklerden de kendilerini alıkoyabiliyorlar. Sigara ve alkol gibi bağımlılık yapıcı faktörlerden uzak durabiliyorlar. Hasta olan devamlı ilaç ve su almak zorunda kalan veya yemek zorunda olan kişiler için oruç tutma zorunluluğu olmadığını biliyoruz. Sağlıklı kişilerin oruç tutmaları onların sağlığına sağlık katarken hasta olan vatandaşlarımızın da oruç tutamadıkları için belirli bir meblağ vererek bu borçtan kurtulmaları mümkün." diye konuştu

"HİJYENE ÇOK ÖZEN GÖSTERMEMİZ LAZIM"

Ülkemiz ve dünyanın çok ciddi bir hastalık ve salgın ile karşı karşıya olduğunun altını çizen ve Peygamber efendimizi Hz. Muhammed'in karantina ile sözlerine dikkat çeken Cevdet Erdöl, "Bugünlerde karantinaya girerek evde kalarak bunu uyguluyoruz. Adeta itikafa giriyoruz. Bizim kültürümüzde olan şeyleri Ramazan öncesi yaşamış olduk. Bizim fiziki ve sosyal mesafeye çok dikkat etmemiz lazım. Hijyene çok özen göstermemiz lazım. Mecbur kalmadıkça bir arada toplu ibadetleri yapmamız lazım. Görünmeyen bir varlıkla mücadele ediyoruz. Sinema, tiyatro veya stadyumları bırakın insanoğlu Kabe'ye bile gidemiyor." dedi.