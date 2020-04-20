Konya'nın bir mahallesinde karantina kaldırıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesinde korona virüse karşı yürütülen tedbirleri kapsamında alınan karantina uygulaması kaldırıldı. Karantina uygulamasının kaldırılmasının ardından vatandaşların evlerinden çıkıp tarımsal faaliyetlerine başladığı ve yerleşim merkezindeki dükkanların da açıldığı görüldü.
Beyşehir İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 1 Nisan 2020 tarihinde alınan kararla başlatılan karantina uygulaması 19 gün boyunca sürerken, yerleşim merkezinde gece 00.00 itibariyle tedbirlerin kaldırılması sonras��nda sokağa çıkma kısıtlaması da son buldu. Karantina uygulamasının kaldırılmasının ardından yerleşim merkezine giriş çıkışlar da serbest hale gelirken, 19 gündür nöbet bekleyen jandarma ekipleri bölgeden ayrıldı.
10 HANEDE TEDBİRLER DEVAM EDİYOR
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin karantina kararı verilmeden önce yerleşim merkezinde oluşturulan ekipler vasıtasıyla evleri tekrar ziyaret edip vatandaşları sağlık taramasından geçirdiği bildirildi. Karantina kararının kaldırıldığı yerleşim merkezinde halen 10 hanede tedbirlerin sürdüğü, bu adreslerde kalan ailelerin evlerinde izolesi ve takip süreceğinin devam edeceği öğrenildi.
Karantina uygulamasının kaldırılmasının ardından vatandaşların evlerinden çıkıp tarımsal faaliyetlerine başladığı ve yerleşim merkezindeki dükkanların da açıldığı görüldü.
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