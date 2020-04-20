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Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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İHBAR GELDİ, KISKIVRAK YAKALANDILAR

’da düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 şüphelinin ev, araç ve üst aramalarında 800 adet captagon tablet, 280 adet yeşil reçeteye tabi hap, 400 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.E., A.S. ve M.B.'nin ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin ev, araç ve üst aramalarında 800 adet captagon tablet, 280 adet yeşil reçeteye tabi hap, 400 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyeteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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