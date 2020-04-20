Son dakika: Beşiktaş'ta belediye otobüsü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var...
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta kontrolden çıkan bir belediye otobüsü önce bir kamyona, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Kazada otobüs şoförü ve bazı yolcular yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay Dolmabahçe Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan belediye otobüsü önce bir kamyona, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direği ve ağaca çarptı.
Kazada otobüs şoförü, kamyon şoförü ve otobüsle bulunan bazı yolcular yaralandı.
Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
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