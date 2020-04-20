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Alkışlarla taburcu edilen Saliha hemşire: Evde kal güçlü kal Türkiye

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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İYİLEŞEN HEMŞİREYİ MESAİ ARKADAŞLARI TABURCU ETTİ

'de, koronavirüse yakalanan ve tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan 32 yaşındaki hemşire Saliha Yurtseven, mesai arkadaşları tarafından alkışlanarak taburcu edildi. Saliha hemşire, "Bizler sizin için buradayız, durmak yok yola devam. Evde kal, güçlü kal " dedi.

Nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle 14 gün önce çalıştığı Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran Saliha hemşire, yapılan testler sonucunda Covid-19 teşhisi konuldu.

TABURCU EDİLDİ

Teşhis sonrası yine çalıştığı hastanedeki mesai arkadaşları tarafından tedavi edilen Saliha hemşire, 14 günlük tedavi sonrası 14 gün izolasyon önerileriyle taburcu edildi.

Alkışlarla taburcu edilen Saliha hemşire: Evde kal güçlü kal Türkiye ALKIŞLARLA TABURCU EDİLEN SALİHA HEMŞİRE: EVDE KAL GÜÇLÜ KAL TÜRKİYE

"DURMAK YOK YOLA DEVAM"

Mesai arkadaşlarının oluşturduğu alkış koridorundan geçerek taburcu olan 32 yaşındaki Saliha hemşire, "Merhaba arkadaşlar, ben Saliha hemşire. Size güzel haberlerim var. Bugün tedavi gördüğüm Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinden artık koronayı yenmiş bir şekilde taburcu oluyorum. Tabii ki yalnız değilim sevgili doktorum ve meslektaşlarım sayesinde artık çok daha güçlüyüm. Bizler sizin için buradayız, durmak yok yola devam. Evde kal, güçlü kal Türkiye" dedi.

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