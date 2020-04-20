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Coronavirüsten ölen oğlunu hastayken ziyaret eden anne ve kızı da öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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ÖLÜMCÜL ZİYARET! AYNI AİLEDEN 3 CAN

’da koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybeden Yılmaz T. isimli vatandaşın annesi ve ablası koronavirüsten hayata veda ettiler. Ailenin yaklaşık 25 gün önce İstanbul’da çocuklarını ziyaret ettiği ortaya çıktı.

'da yaşayan Yılmaz T.'nin yaklaşık 30 gün önce virüs testi pozitif çıktı. Yılmaz T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken annesi ve ablası da yaklaşık 25 gün önce İstanbul'a giderek kendisini ziyaret etti.

HAYATA VEDA ETTİ

Bir süre burada kalan daha sonra 'ın ilçesindeki evlerine döndü. Yılmaz T., 15 gün önce hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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ANNE VE KIZDAN ACI HABER

Diyarbakır'a dönen anne Bedia ile kızı Hanım T.'ye kontrol amaçlı test yapıldı. Corona virüs testlerinin pozitif çıkması sonucu anne ve kızı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bedia ve Hanım T. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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