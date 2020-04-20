Kütahya’da köylüler koronavirüse karşı sokaklarını termal suyla yıkıyorlar
Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Yukarı Yoncaağaç köyünün sokakları, yeni tip koronovirüse karşı termal suyla yıkanıyor. Köylüler, 51 derece sıcaklığa sahip sıcak suyun kullanımı ile sokakların daha temiz olacağına inanıyor.
Köy muhtarı Ömer Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tehdidi başladığından beri sokakların temizlenmesinde, köy yakınındaki termal su kaynağından temin ettikleri 51 derece sıcaklığa sahip sıcak suyu kullandıklarını söyledi.
"51 DERECE SICAKLIK"
Kaplıca suyu ile temizliğin normal suya göre daha iyi olacağına inandığını belirten Altın, şunları kaydetti:
"Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde halkımıza daha temiz bir ortam sağlamak amacıyla başlattığımız temizlik çalışmalarında köy gençleri ve cami imamı ile birlikte sokakları ot ve çöplerden temizledik. Daha sonra tankere doldurduğumuz 51 derece sıcaklıktaki termal kaynak suyu ile köyümüzün cadde ve sokaklarını yıkadık."
DEVAM EDECEKLER
Altın, Kovid-19 tehdidi kalkıncaya kadar köyün sokaklarını kaplıca suyuyla yıkamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İki küçük kızın "nefes" savaşı yürekleri yaktı
- İzmir'de 10 milyonluk vurgun! Saadet zinciri krizi patladı
- Hapşırık korona belirtisi mi?
- Konya'nın bir mahallesinde karantina kaldırıldı
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan flaş açıklamalar
- İhbar geldi, kıskıvrak yakalandılar
- Beşiktaş'ta belediye otobüsü dehşet saçtı!
- Ünlü oyuncunun sesi ile başlıyor! 100. yıla özel marş
- Vali duyurdu! 16 milyona bu mesaj gidecek
- İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet açıklamaları: Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi?
- Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- İSKİ son dakika: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 20 Nisan su kesintisi arıza listesi
- En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak ne zaman bitecek?
- Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1.000 TL sosyal destek kimlere verilecek?
- Son dakika: Libya hükümet kuvvetleri Terhune kentini ele geçirmek için 7 cephede ilerliyor
- Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)
- Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...
- Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göe, hangisi "göçüşme" tanımına uygun bir örnektir?