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Kütahya’da köylüler koronavirüse karşı sokaklarını termal suyla yıkıyorlar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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KORONAYA KARŞI TERMAL ÖNLEM!

'nın Hisarcık ilçesine bağlı Yukarı Yoncaağaç köyünün sokakları, yeni tip koronovirüse karşı suyla yıkanıyor. Köylüler, 51 derece sıcaklığa sahip sıcak suyun kullanımı ile sokakların daha temiz olacağına inanıyor.

Köy muhtarı Ömer Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, -19 tehdidi başladığından beri sokakların temizlenmesinde, köy yakınındaki su kaynağından temin ettikleri 51 derece sıcaklığa sahip sıcak suyu kullandıklarını söyledi.

"51 DERECE SICAKLIK"

Kaplıca suyu ile temizliğin normal suya göre daha iyi olacağına inandığını belirten Altın, şunları kaydetti:

" tedbirleri çerçevesinde halkımıza daha temiz bir ortam sağlamak amacıyla başlattığımız temizlik çalışmalarında köy gençleri ve cami imamı ile birlikte sokakları ot ve çöplerden temizledik. Daha sonra tankere doldurduğumuz 51 derece sıcaklıktaki termal kaynak suyu ile köyümüzün cadde ve sokaklarını yıkadık."

DEVAM EDECEKLER

Altın, Kovid-19 tehdidi kalkıncaya kadar köyün sokaklarını kaplıca suyuyla yıkamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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