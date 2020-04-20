Alman basının yalan haberleri Alman gazeteci Holger Vorbeck'i isyan ettirdi!

Emekli Alman gazeteci Holger Vorbeck, 4.5 yıldır Alanya’da yaşıyor. Emekli Alman gazeteci Holger Vorbeck, Alman basınında Türkiye aleyhinde çıkan haberlere isyan ederek, "Gelin Türkiye'deki hastaneleri ve genel durumu bizzat görün" dedi.

Uzun yıllar Almanya'da Die Welt gazetesi, Der Spiegel ve Focus gibi dergilere çalışan emekli gazeteci Holger Vorbeck (74), 2015 yılının sonbaharında Türkiye'ye yerleşti. Alanya'da yaşayan gazeteci, Alman medyasının Türkiye'yi koronavirüs ile mücadelede yetersiz kalmakla suçlamasına tepki gösterdi. Vorbeck, Türkiye'de hastanelerin tıka bası dolu olduğu ve toplu mezarlar kazıldığı haberlerinin yalan olduğunu söyledi.





TÜRKİYE'DE ÇOK İYİ HİZMET VAR

Türkiye'de tıbbi yetersizliğin söz konusu olmadığını belirten Vorbeck, "Birkaç gün önce bir test için Alanya'daki devlet hastanesindeydim. Doktorlar, hemşireler, çevirmenler, laboratuvar teknisyenleri seferber olmuştu. Hastanelerin hepsinde çok iyi hizmet var" dedi. Vorbeck, Türkiye'nin önlem almadığı iddiasının asılsız olduğunu belirterek, "Gelin, durumu bizzat yerinde görün" diyerek şu açıklamayı yaptı:



YALAN İDDİALAR ORTAYA ATIYORLAR

"Sözde ciddi Alman gazetelerinin Türkiye hakkındaki haberleri ciddiyet sınırının çok altında. Dile getirilen iddialar asılsız olduğu gibi, tamamen uydurma. Krizin başlangıcından bu yana, her otobüs yolculuğun sonunda tamamen dezenfekte edildi. Çok erken bir aşamada vergi borçları ertelendi. Belirli ürün grupları için KDV yüzde bire düşürüldü. Sağlık personeli için maaşlar 3 ay için 2 katına çıktı."



MASKENİZİ BİLE TÜRKİYE ÜRETİYOR

Türkiye'de 32 bin doktor ve hemşirenin daha işe alındığını yazan emekli gazeteci, "Sokağa çıkması yasaklanan risk grupları için polisler ve zabıtalar alışveriş bile yapıyor. Herkese bedava maske veriliyor. Türkiye şimdi İtalya, İspanya, ABD ve Almanya'ya maske üretiyor. Yerli solunum cihazı bile yapıldı. Almanya'da medyanın artık ciddi gazeteciliğe dönmesini gerçekten çok arzu ediyorum" yorumunu yaptı.

Sabah