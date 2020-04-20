Alman basının yalan haberleri Alman gazeteci Holger Vorbeck'i isyan ettirdi!
Emekli Alman gazeteci Holger Vorbeck, 4.5 yıldır Alanya’da yaşıyor. Emekli Alman gazeteci Holger Vorbeck, Alman basınında Türkiye aleyhinde çıkan haberlere isyan ederek, "Gelin Türkiye'deki hastaneleri ve genel durumu bizzat görün" dedi.
Uzun yıllar Almanya'da Die Welt gazetesi, Der Spiegel ve Focus gibi dergilere çalışan emekli gazeteci Holger Vorbeck (74), 2015 yılının sonbaharında Türkiye'ye yerleşti. Alanya'da yaşayan gazeteci, Alman medyasının Türkiye'yi koronavirüs ile mücadelede yetersiz kalmakla suçlamasına tepki gösterdi. Vorbeck, Türkiye'de hastanelerin tıka bası dolu olduğu ve toplu mezarlar kazıldığı haberlerinin yalan olduğunu söyledi.
TÜRKİYE'DE ÇOK İYİ HİZMET VAR
Türkiye'de tıbbi yetersizliğin söz konusu olmadığını belirten Vorbeck, "Birkaç gün önce bir test için Alanya'daki devlet hastanesindeydim. Doktorlar, hemşireler, çevirmenler, laboratuvar teknisyenleri seferber olmuştu. Hastanelerin hepsinde çok iyi hizmet var" dedi. Vorbeck, Türkiye'nin önlem almadığı iddiasının asılsız olduğunu belirterek, "Gelin, durumu bizzat yerinde görün" diyerek şu açıklamayı yaptı:
YALAN İDDİALAR ORTAYA ATIYORLAR
"Sözde ciddi Alman gazetelerinin Türkiye hakkındaki haberleri ciddiyet sınırının çok altında. Dile getirilen iddialar asılsız olduğu gibi, tamamen uydurma. Krizin başlangıcından bu yana, her otobüs yolculuğun sonunda tamamen dezenfekte edildi. Çok erken bir aşamada vergi borçları ertelendi. Belirli ürün grupları için KDV yüzde bire düşürüldü. Sağlık personeli için maaşlar 3 ay için 2 katına çıktı."
MASKENİZİ BİLE TÜRKİYE ÜRETİYOR
Türkiye'de 32 bin doktor ve hemşirenin daha işe alındığını yazan emekli gazeteci, "Sokağa çıkması yasaklanan risk grupları için polisler ve zabıtalar alışveriş bile yapıyor. Herkese bedava maske veriliyor. Türkiye şimdi İtalya, İspanya, ABD ve Almanya'ya maske üretiyor. Yerli solunum cihazı bile yapıldı. Almanya'da medyanın artık ciddi gazeteciliğe dönmesini gerçekten çok arzu ediyorum" yorumunu yaptı.
Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
- Coronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarının fedakarlık izleri
- Corona virüs ABD’den sonra Avrupa'yı da karıştırdı!
- Nevşehir'in Çakıllı köyünde karantina sona erdi
- Başkan Erdoğan: Çifte bayram yapacağız inşallah
- Şehitler için duygulandıran paylaşım
- O illere sağanak yağış uyarısı
- Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor
- Şüpheliler ateş açtı 2 asker yaralandı
- Martı tavşanı yuvasından çıkartıp tek lokmada yuttu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Libya hükümet kuvvetleri Terhune kentini ele geçirmek için 7 cephede ilerliyor
- Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)
- Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...
- Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göe, hangisi "göçüşme" tanımına uygun bir örnektir?
- Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?
- Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
- Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?
- Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?
- esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?