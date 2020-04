Corona virüs ABD’den sonra Avrupa'yı da karıştırdı!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını iyi yönetilmediği gerekçesiyle ABD’den sonra şimdi de Avrupa sokakları karıştı. İngiliz hükümeti salgına ‘kayıtsız kalmakla’ suçlanırken Almanya’da yüzlerce insan kısıtlamaları protesto etti.

Çin'de patlak veren ve bütün dünyayı esir alan Kovid-19 salgını kaosu devam ediyor. Hayatın her alanını etkileyen salgın nedeniyle yaşanan krizde bazı hükümetlerin tutumu ağır şekilde eleştirilirken protestocular sokaklara dökülüyor. Son olarak salgının yeni üssü haline gelen ve ağır kayıplar veren ABD'de Başkan Donald Trump, tüm uyarılara rağmen durumu umursamamakla suçlanmıştı. Şimdi de salgın nedeniyle zor günler geçiren İngiltere hükümeti "virüse kayıtsız kalmakla" suçlandı. The Times gazetesinin pazar günleri yayınlanan versiyonu The Sunday Times'da yer alan haberde, hükümettin salgın karşısındaki tutumu ağır bir şekilde eleştirildi. Gazetenin "İngiltere'nin uykuda felakete yürüdüğü 38 gün" başlıklı haberinde 'ülke "tehlikeye yol açacak şekilde hazırlıksız" olmasına rağmen salgınla mücadelede 5 haftayı boşa geçirdi' ifadelerine yer verildi. Hükümetin salgın danışma grubunun kendilerini güçsüz hissettikleri belirtirken, gazeteye konuşan bir kaynak, "Kendi aralarında 'Umarız salgın bize gelmez' diye şaka yaparlardı. Çünkü salgında temel gereksinimleri karşılayabilmemiz için tek bir alan yoktu, iyileştirmeyi asla düşünmediler " ifadelerini kullandı.

'KİBRİMİZ BİZİ MAHVETTİ'

İsmi verilmeyen üst düzey Sağlık Bakanlığı yetkilisi, şubatta tanık olduğu duruma ilişkin, "Test ve kişisel koruyucu ekipman konusunda fırsatı kaçırdık " dedi. Wuhan'da olanların sadece izlendiğini aktaran yetkili, "Bir salgın, her dönem ulusal risk planlarımızın tepesindeydi. Ama gerçekleştiğinde yavaşça izledik. Almanya olabilirdik ama bunun yerine yetersizliğimiz, kibrimiz ve kemer sıkma önlemlerimiz nedeniyle mahvolduk " değerlendirmesini yaptı.



'İNSANA DEĞİL VİRÜSE KARŞI KOYUN'

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi koronavirüs önlemlerini protesto etmek için sokaklara indi. Bu güne kadar 4 bin 586 ölümün gerçekleştiği ülkede önlemleri protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Rosa-Luxemburg Meydanı'nda izinsiz toplanan bir gurup sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Giessen kentinde 50 kişinin katıldığı gösteride, "Temel hakları zayıflatmak yerine sağlığı güçlendirin. İnsanlara karşı değil virüslere karşı koruyun" yazılı pankartlar açıldı.

