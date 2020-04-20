Denizli’de 4 evi soyan nişanlı çifti “Drone” ile yakaladı
Denizli’de girdikleri 4 evi soyan nişanlı çift, jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timinin havadan “Drone” ile yaptığı takip sonrası yakayı ele verdi.
Edinilen bilgilere göre, JASAT timi 2019 yılında meydana gelen 4 hırsızlık olayına ilişkin tekrar çalışma başlattı. Bu kapsamda hırsızlık olaylarında kullanıldığı tespit edilen sahte plakalı otomobili takibe alan jandarma dedektifleri, Honaz ilçesinde otomobili durdurmak istedi.
OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR
Otomobili bırakarak yaya olarak ormanlık alana ka��an Hüseyin S. (22) isimli şahsın peşine düşen JASAT timi, ormanlık alanda drone ile havadan ve karadan arama çalışması başlattı. Havadan yeri tespit edilen şüpheli şahsı kısa sürede yakalayan JASAT timi, gözaltına aldı.
ADLİYE SEVK EDİLDİ
Şüpheli Hüseyin S. ile nişanlısı Gamze I..'nin (20) geceleri hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
24 OLAY AYDINLATILDI
Öte yandan JASAT timinin son 1 ay içerisinde 24 faili meçhul olayı aydınlattığı kaydedildi.
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