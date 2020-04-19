Son dakika haberi... Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı! 19 Nisan Pazar hava durumu
Son dakika haberi... 19 Nisan Pazar günü için Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu , Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 19 Nisan 2020 Pazar hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu , Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nu doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı ile akşam saatlerinde geneli güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) gece saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde güneydoğudan; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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