Son dakika haberi... Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı! 19 Nisan Pazar hava durumu

Son dakika haberi... 19 Nisan Pazar günü için Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu , Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 19 Nisan 2020 Pazar hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu , Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nu doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı ile akşam saatlerinde geneli güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) gece saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde güneydoğudan; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.