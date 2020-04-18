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İzmir'de iki şişe kolonya içen kişi öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2020
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İKİ ŞİŞE KOLONYA İÇEN KİŞİ ÖLDÜ

'in ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olan ve iki şişe kolonya içtiği öne sürülen (46), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Egekent Mahallesi 8831 sokakta bulunan bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre, müzisyenlik yapan ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen , evde bulunan iki şişe kolonyayı içti.



Bir süre sonra Tutucu'nun fenalaştığını gören annesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tutucu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tutucu'nun cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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