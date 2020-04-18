İzmir'de iki şişe kolonya içen kişi öldü
İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olan ve iki şişe kolonya içtiği öne sürülen Hakan Tutucu (46), hayatını kaybetti.Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Egekent Mahallesi 8831 sokakta bulunan bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi.
İddiaya göre, müzisyenlik yapan ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hakan Tutucu, evde bulunan iki şişe kolonyayı içti.
Bir süre sonra Tutucu'nun fenalaştığını gören annesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tutucu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tutucu'nun cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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