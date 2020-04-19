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Adana'daki sokağa çıkma yasağından renkli kare! Yollar kaplumbağaya kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2020
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RENKLİ KARE: YOLLAR KAPLUMBAĞAYA KALDI

’de korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası ’da yollar doğada yaşayan ve kuşlara kaldı.

Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiği yok denecek kadar azalınca, yollar doğada yaşayan hayvanlara kaldı. Yoldan köpek, kuş ve geçmesi dikkat çekti.

Kaplumbağa boş yolun bir ucundan diğer tarafına yavaş yavaş ve güvenli bir şekilde geçti.

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