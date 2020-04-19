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Ankara'da depoyu pavyona çevirdiler! 14 kişiye 60 bin TL ceza kesildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2020
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ANKARA'DA DEPOYU PAVYONA ÇEVİRDİLER!

'da, polis ekiplerince pavyona çevrilen depoya yapılan baskında, içerideki 14 kişiye toplam 60 bin TL ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında da başlatıldı.

'da, polis ekiplerince pavyona çevrilen depoya yapılan baskında, içerideki 14 kişiye toplam 60 bin TL ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında da başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarının kapanmasının ardından Yenimahalle ilçesi Ostim OSB'de çadır üreticisi deposunun, geceleri pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adresteki depoya operasyon düzenledi.

EĞLENİRKEN YAKALANDILAR
Operasyonda birçok kişi eğlenirken yakalandı. Depodaki kadınların, Ulus'ta yer alan bir eğlence mekanında çalıştıkları ve gecelik 750 TL karşılığında depoya getirildiği belirlendi. Depo sahibi hakkında, 'na muhalefetten adli işlem başlatan polis ekipleri, eğlenceye gelen 14 kişiye de toplam 60 bin TL ceza kesti.

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