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Ordu Ünye'de panik anları! Halk sokağa döküldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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ORDU ÜNYE'DE PANİK ANLARI! HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Ünye'de bir aile apartmanında meydana gelen panik, bütün mahalleyi sokağa döktü. 6 katlı binada oturan bir ailenin evin salladığını iddia etmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Ekipler tarafından ön incelemesi tamamlanan evde sorun görünmediği anlaşılması üzerine mahalle ve bina sakinleri rahat bir nefes aldı.

'nun Ünye ilçesinde bir ailenin yaşadığı panik bütün mahalleliyi sokağa döktü.



Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Aydınlar Sokak'ta bulunan çift daireli 6 katlı binada oturan bir ailenin evin salladığını iddia etmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Ekipler tarafından ön incelemesi tamamlanan evde sorun görünmediği anlaşılması üzerine mahalle ve bina sakinleri rahat bir nefes aldı.



KAYMAKAM BİLGİ ALDI
Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, olay yerine gelerek inceleme yapan yetkililerden telefonla bilgi aldı. Binanın yaklaşık 40 yıllık olduğu ve binadan örnekler alınarak pazartesi günü inceleneceği öğrenildi.

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