1815'te Napolyon Bonapart'ın son kez savaştığı ve yenildiği Watorloo Savaşı günümüzde hangi ülkede gerçekleşmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 18 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde 1815'te Napolyon Bonapart'ın son kez savaştığı ve yenildiği Watorloo Savaşı günümüzde hangi ülkede gerçekleşmiştir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

1815'te Napolyon Bonapart'ın son kez savaştığı ve yenildiği Watorloo Savaşı günümüzde hangi ülkede gerçekleşmiştir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde 1815'te Napolyon Bonapart'ın son kez savaştığı ve yenildiği Watorloo Savaşı günümüzde hangi ülkede gerçekleşmiştir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran 1815'te Napolyon Bonapart'ın son kez savaştığı ve yenildiği Watorloo Savaşı günümüzde hangi ülkede gerçekleşmiştir? sorusunun yanıtı burada! Peki, 1815'te Napolyon Bonapart'ın son kez savaştığı ve yenildiği Watorloo Savaşı günümüzde hangi ülkede gerçekleşmiştir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: İngiltere

B: İskoçya

C: Belçika

D: Fransa

Doğru Cevap) C: Belçika