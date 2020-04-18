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Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları Trabzon'da karantinaya alındı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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UKRAYNA'DAN GELDİLER! KARANTİNAYA ALINDILAR...

'da bulunan 310 Türk vatandaşı, yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'ye getirildi. Ukrayna'nın Kiev kentinden kalkan 'na ait uçak, 'na indi.

Başkan 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında 'nın Kiev kentinden kalkan 'na ait uçak, 'na indi.

Uçaktaki öğrenci ve işçilerin de bulunduğu 310 Türk vatandaşı, pasaport kontrolünün ardından sağlık taramasından geçirildi. Yolcular daha sonra havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere yerleştirildi.

Polis eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gülbahar Hatun Yurduna getirilen 130 yolcu, kendilerini karşılayan görevliler tarafından kayıt altına alınarak odalarına yerleştirildi.

Yurt dışından getirilenlerin, burada 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Öte yandan, diğer yolculardan 150'sinin Yomra ilçesinde, 30'unun da 'deki yurtlara yerleştirileceği belirtildi.

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