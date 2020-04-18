Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar 2-5 derece artacak | 18 Nisan 2020 hava durumu

18 Nisan 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklığının bugünden itibaren 2-5 derece artması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 18 Nisan 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 24°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu ve hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu