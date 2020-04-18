Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar 2-5 derece artacak | 18 Nisan 2020 hava durumu
18 Nisan 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklığının bugünden itibaren 2-5 derece artması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 18 Nisan 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu ve hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
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