İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası
Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul'da 00.00'dan sonra geçerli izin belgesi olmayanlara idari para cezası uygulandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında gece yarısı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara polis ekiplerince ceza uygulandı.
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