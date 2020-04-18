18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
ABONE OL
İSTANBUL'DA YASAĞA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük ilan edildi. İstanbul'da 00.00'dan sonra geçerli izin belgesi olmayanlara idari para cezası uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında gece yarısı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara polis ekiplerince ceza uygulandı.

Son dakika: 31 il için alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı başladı SON DAKİKA: 31 İL İÇİN ALINAN 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA