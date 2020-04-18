Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göe, hangisi "göçüşme" tanımına uygun bir örnektir?
Türkçe'deki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi göçüşme tanımına uygun bir örnektir? Kim Milyoner Olmak İster 18 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Türkçe'deki dil bilgisi kurallarına göre, göçüşme tanımına uygun bir örnektir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...
Türkçe'deki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi göçüşme tanımına uygun bir örnektir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Türkçe'deki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi göçüşme tanımına uygun bir örnektir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Türkçe'deki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi göçüşme tanımına uygun bir örnektir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Türkçe'deki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi göçüşme tanımına uygun bir örnektir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...
A)Biradere "bilader" demek
B)Kirpiğe "kiprik" demek
C)Çarşambaya "çarşanba" demek
D)Pantolona "pantalon" demek
Doğru Cevap: B)Kirpiğe "kiprik" demek
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