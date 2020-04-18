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Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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BİRLEŞİK KRALLIK KRALİÇESİ 2. ELİZABETH TAHTA GEÇTİĞİNDEN BERİ KAÇ ABD BAŞKANI GÖREV YAPMIŞTIR?

Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır? Kim Olmak İster 18 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır? sorusunun yanıtı burada! Peki, Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: 9

B: 11

C: 13

D: 15

CEVAP: C: 13

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