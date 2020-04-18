Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)

Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster 18 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Şubat ve Mart

B: Nisan ve Temmuz

C: Mayıs ve Ağustos

D: Haziran ve Eylül

CEVAP: B: Nisan ve Temmuz