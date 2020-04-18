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Trabzon'da balık fabrikasında yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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BALIK FABRİKASINDA FECİ YANGIN!

'un Çarşıbaşı ilçesinde balık fabrikasının deposunda çıktı. Yangına ilk olarak fabrika çalışanları ile 'ne ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye çevre ilçelerden ve 'nden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesinde özel bir şirkete ait balık fabrikasının deposunda bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

EKİPLER GÖNDERİLDİ

Çıkan yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü duman kütlesi kapladı. Yangına ilk olarak fabrika çalışanları ile 'ne ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye çevre ilçelerden ve Büyükşehir Belediyesi'nden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 1,5 saattir süren yangın kontrol altına alınamazken, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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