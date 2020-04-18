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Kahramanmaraş'ta Sır Barajı göletindeki renk değişimiyle ilgili inceleme başlatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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 Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü,  göletindeki değişimiyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. sonuçlarına göre bölgede yaşanan renk değişiminin sebebi netleşecek.

Müdürlükten yapılan açıklamada, göletin değişimi görülen kısmından dün alındığı belirtildi.

"AÇIK RENKLİ VE TEMİZ GÖRÜNÜMLÜ AKTIĞI…"

Numunelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimde baraja su girişini sağlayan üç derede de inceleme yapıldı. 3 derede de herhangi bir kirlilik olmadığı, derelerin sularının açık renkli ve temiz görünümlü aktığı yerinde tespit edildi.

"ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

sonuçlarına göre bölgede yaşanan renk değişiminin sebebi netleşecek. İddia edildiği gibi bölgede kirlilik varsa sebep olanlar hakkında adli ve idari süreç başlatılacak."

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