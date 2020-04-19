Adana'de üç otomobil kundaklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir apartmanın otoparkında park halindeki üç otomobil kundaklandı. Olayla ilgisi bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, Havuzlubahçe Mahallesi 15014. Sokak'ta bir apartmanın otoparkında park halindeki üç aracı ateşe vererek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobillerin benzin dökülerek yakıldığı belirlendi.
Olayla ilgisi bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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