18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bartın'da 1 köy ile 3 bina karantinaya alındı

Bartın'da 1 köy ile 3 bina karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020
ABONE OL
BARTIN'DA 1 KÖY İLE 3 BİNA KARANTİNAYA ALINDI

Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Uğurlar köyü ile Bakraçboz köyü Bodra mevkiinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Valiliği, tedbirleri kapsamında, merkeze bağlı Uğurlar köyü ile Bakraçboz köyü Bodra mevkiinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verdi.

Bartın Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, Bartın merkeze bağlı Uğurlar köyünde koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine salgının yayılmasını önlemek amacıyla saat 23.00'ten itibaren köyün ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildi. Ayrıca, koronavirüs vakalarının görüldüğü Bakraçboz köyü Bodra mevkiinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verildiği açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA