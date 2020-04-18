Bartın'da 1 köy ile 3 bina karantinaya alındı
Bartın Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Uğurlar köyü ile Bakraçboz köyü Bodra mevkiinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, merkeze bağlı Uğurlar köyü ile Bakraçboz köyü Bodra mevkiinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verdi.
Bartın Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, Bartın merkeze bağlı Uğurlar köyünde koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine salgının yayılmasını önlemek amacıyla saat 23.00'ten itibaren köyün ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildi. Ayrıca, koronavirüs vakalarının görüldüğü Bakraçboz köyü Bodra mevkiinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verildiği açıklandı.
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