Son dakika: Ünlü iş insanı Besalet Küçüker koronavirüsten hayatını kaybetmişti! 4 gün sonra eşinden de acı haber geldi
Son dakika haberine göre Denizli'de Corona Virüsü nedeniyle 4 gün önce yaşamını yitiren iş insanı Besalet Küçüker'in eşi Nezahat Küçüker de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Denizli'nin ilk tekstil yatırımcılarından Besalet Küçüker (82), 14 Nisan günü Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Küçüker'in 80 yaşındaki eşi Nezahat Küçüker de eşinden 4 gün sonra hayata gözlerini yumdu.
Corona Virüsü nedeniyle bir süre önce Servergazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nezahat Küçüker, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Corona Virüsü yendiği, son testinin negatif çıktığı belirtilen Küçüker'in kalp yetmezliği nedeniyle yaşama veda ettiği açıklandı.
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