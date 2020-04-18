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Son dakika: Ünlü iş insanı Besalet Küçüker koronavirüsten hayatını kaybetmişti! 4 gün sonra eşinden de acı haber geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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ÜNLÜ İŞ İNSANI KORONADAN ÖLMÜŞTÜ! EŞİNDEN ACI HABER

Son dakika haberine göre 'de nedeniyle 4 gün önce yaşamını yitiren iş insanı 'in eşi de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

'nin ilk tekstil yatırımcılarından (82), 14 Nisan günü nedeniyle hayatını kaybetti. Küçüker'in 80 yaşındaki eşi de eşinden 4 gün sonra hayata gözlerini yumdu.

Corona Virüsü nedeniyle bir süre önce Servergazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nezahat Küçüker, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Corona Virüsü yendiği, son testinin negatif çıktığı belirtilen Küçüker'in kalp yetmezliği nedeniyle yaşama veda ettiği açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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