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CHP’li İBB ve Küçükçekmece Belediyesi vatandaşa böyle isyan ettirdi! AK Parti yardıma koştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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CHP’Lİ BELEDİYE İSYAN ETTİRDİ! AK PARTİ BÖYLE YARDIMA KOŞTU

‘de yaşayan ve apartman komşuları olan bir vatandaş yaşadıkları apartmanı dezenfekte etmek için ’li Küçükçekmece Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nden istediği yardımı alamadı. Sosyal medyadan “Ne yapalım Belediyesi’ni mi arayalım?” diye paylaşım yapınca Ağrı Belediye Başkanı harekete geçti ve Esenler Belediyesi ile kurulan irtibat üzerine apartman AK Partili Esenler Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

'de yaşayan Sinan Ergün isimli vatandaş iddiasına göre aynı apartmanda yaşayan bazı komşularının olması sonrasında 'li küçükçekmece Belediyesi ve 'ne başvurarak binanın dezenfekte edilmesi için talepte bulundu.

Fakat iddiaya göre KüçükÇekmece Belediyesi ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden cevap alamadı.

Bunun üzerine sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:
"Komşularım #Corona sebebiyle hastahanede aralarında yoğun bakımda olanlar var.
Ambulans ekibi, Binamızın acil dezenfekte edilmesi gerektiğini söyledi. @kemalcebichp ve @ekrem_imamoglu ekiplerinize ulaşamıyorum!
Ne yapalım, Ağrı Belediyesinimi arayalım?"

Mesajda Belediyesi ifadesinin kullanılması Ağrı Belediye Başkanı 'ın dikkatini çekti. Savcı Sayan CHP'li belediyenin mağdur ettiği vatandaşların sıkıntısının çözülmesi için harekete geçti. Esenler Belediye başkanı Tevfik Göksu ile irtibat kuran Savcı Sayan mağdur vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için ricada bulundu.

Göksu da hemen talimat vererek Küçükçekmece'de oturan vatandaşların ikametlerine ekip gönderdi ve binanın dezenfekte edilmesini sağladı. Olayın sosyal medyaya düşmesi ardından Küçükçekmece Belediyesi mağdur vatandaşa 4 saat sonra ulaşmaya çalışsa da tepki gördü.

Siman Ergün kendisi ile irtibat kurmaya çalışan ve adres isteyen CHP'li belediye görevlilerine: "@Kucukcekmecemiz Sağlık gibi en Hayati konu için ekiplerinizi aradığımda ilaçlama yapabilmemiz için Corona dan ÖLÜ olması lazım diyen ekibiniz var. Bunların ses kayıtları sizde mevcuttur. Sabahtan beri aramamıza rağmen tweet gündeme gelince dönüyorsunuz Yazıklar Olsun!!!"diye cevap verdi.

CHP'nin mağdur ettiği vatandaşlar, Küçükçekmece'den Ağrı'ya, oradan Esenler'e, Esenler'den de Küçükçekmece'ye uzanan diyalog ile mağduriyetten kurtuldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Sabah

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