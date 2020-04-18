CHP’li İBB ve Küçükçekmece Belediyesi vatandaşa böyle isyan ettirdi! AK Parti yardıma koştu
Küçükçekmece‘de yaşayan ve apartman komşuları koronavirüs olan bir vatandaş yaşadıkları apartmanı dezenfekte etmek için CHP’li Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden istediği yardımı alamadı. Sosyal medyadan “Ne yapalım Ağrı Belediyesi’ni mi arayalım?” diye paylaşım yapınca Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan harekete geçti ve Esenler Belediyesi ile kurulan irtibat üzerine apartman AK Partili Esenler Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.
İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Sinan Ergün isimli vatandaş iddiasına göre aynı apartmanda yaşayan bazı komşularının koronavirüs olması sonrasında CHP'li küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir belediyesi'ne başvurarak binanın dezenfekte edilmesi için talepte bulundu.
Fakat iddiaya göre KüçükÇekmece Belediyesi ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden cevap alamadı.
Bunun üzerine sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:
"Komşularım #Corona sebebiyle hastahanede aralarında yoğun bakımda olanlar var.
Ambulans ekibi, Binamızın acil dezenfekte edilmesi gerektiğini söyledi. @kemalcebichp ve @ekrem_imamoglu ekiplerinize ulaşamıyorum!
Ne yapalım, Ağrı Belediyesinimi arayalım?"
Mesajda Ağrı Belediyesi ifadesinin kullanılması Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın dikkatini çekti. Savcı Sayan CHP'li belediyenin mağdur ettiği vatandaşların sıkıntısının çözülmesi için harekete geçti. Esenler Belediye başkanı Tevfik Göksu ile irtibat kuran Savcı Sayan mağdur vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için ricada bulundu.
Göksu da hemen talimat vererek Küçükçekmece'de oturan vatandaşların ikametlerine ekip gönderdi ve binanın dezenfekte edilmesini sağladı. Olayın sosyal medyaya düşmesi ardından Küçükçekmece Belediyesi mağdur vatandaşa 4 saat sonra ulaşmaya çalışsa da tepki gördü.
Siman Ergün kendisi ile irtibat kurmaya çalışan ve adres isteyen CHP'li belediye görevlilerine: "@Kucukcekmecemiz Sağlık gibi en Hayati konu için ekiplerinizi aradığımda ilaçlama yapabilmemiz için Corona dan ÖLÜ olması lazım diyen ekibiniz var. Bunların ses kayıtları sizde mevcuttur. Sabahtan beri aramamıza rağmen tweet gündeme gelince dönüyorsunuz Yazıklar Olsun!!!"diye cevap verdi.
CHP'nin mağdur ettiği vatandaşlar, Küçükçekmece'den Ağrı'ya, oradan Esenler'e, Esenler'den de Küçükçekmece'ye uzanan diyalog ile mağduriyetten kurtuldu.
Sabah
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