Türkiye'nin başarısı dünya basınında!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin salgına karşı geliştirdiği kendi yöntemi dünyada konuşuluyor. CNN International Türkiye’de uygulanan tedavi, kademeli yasaklar, dağıtılan bedava maskeler ve yaşlılara ulaştırılan yardımlara geniş yer ayırdı.

Kovid-19 salgınının pandemiye dönüşmesinin ardından başta Batılı devletler olmak üzere birçok ülke kendi sorunlarına odaklandı. Yardıma muhtaç ülkelere kulaklarını tıkayan bu ülkeler kendi sınırları içindeki Kovid-19 ile de mücadele etmekte zorlanıyor. Bunlara karşılık Türkiye ise daha salgının Çin'de ilk ortaya çıktığı andan itibaren hem kendi sınırları içinde tedbirlerini maksimum düzeyde almaya başladı hem de ülkelere yardımlar ulaştırmaya başladı.

Türkiye'nin hem salgınla mücadelesi hem de küresel çapta yaptığı yardımlara Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve NATO gibi kurumlardan birçok kez övgüler geldi. Türkiye'nin Bilim Kurulu öncülüğünde aldığı tedbirlere ABD basınından da övgüler gelmeye devam ediyor. Daha önce ABD merkezli The Hill haber sistesinde "Türkiye Kovid-19 ile küresel mücadelede kilit bir aktör olarak öne çıkıyor" başlıklı makale yayınlanmıştı. Bu kez de CNN International kanalının sitesinde manşetten Türkiye'nin salgına karşı dünyadan farklı olarak kendine özel izlediği yöntemler geniş bir şekilde ele alındı.

UZMANLAR: MANTIKLI ADIMLAR

CNN'de "Türkiye, farklı bir yol izliyor" başlıklı haberde Türkiye'de sokağa çıkma yasağının 20 yaş altı ile 65 yaş üstüne uygulandığı kaydedildi. Ayrıca 31 ilde de sadece haftasonları olmak üzere tamamen sokağa çıkma yasağının yürürlüğe sokulduğu hatırlatılan haberde "Türkiye'de küçük işletmeler kapatıldı, büyük fabrikalar kademeli çalışmaya geçti, restoranlarda sadece sipariş usulü çalışıyor, bankalar kısıtlı saatlerde hizmet veriyor" denildi. Türkiye'de uygulanan kademeli ve kısıtlı yasakları başarılı bulan Lancaster Üniversitesi'nden Dr. Muhammad Munir "İnsanların evden çıkmaması salgının yayılmasını ve hastanelerdeki baskıyı azaltıyor" dedi.

Haberde 31 ildeki haftasonunu kapsayan sokağa çıkma yasaklarının ilk uygulanmaya başladığı gece halkın yasak panik içinde sokağa fırladığı da hatırlatıldı. CNN'deki analizde ayrıca Türkiye'de en çok vaka bildiren 10 ülke arasında yer almasına rağmen ölüm oranının diğer ülkelere kıyasla daha düşük olduğuna dikkat çekildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ölüm oranının yüzde 2 olmasını, ülkedeki geniş sağlık sistemi kapasitesi ve diğer ülkelerden farklı olarak uygulanan tedavi prosedürlerine bağladığının altı çizildi.



SAĞLIK TURİZM MERKEZİ

Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart'ta bildirildiği ve bu süreye kadar da ülke genelinde salgına karşı birçok etkili önlemin alındığına atıf yapılan haberde, Türkiye'deki sağlık sektörünün ileri seviyede olduğu ve sağlık turizminde de öne çıktığı hatırlatıldı. Türkiye'de maskelerin para ile satılmadığı ve meslek okullarında uzun süredir tıbbi malzemelerin üretildiği vurgulandı. Haberde birçok caminin gönüllüler aracılığıyla yardımn merkezlere dönüştüğü ve Açık Kapı isimli telefon merkezi sayesinde yaşlıların tüm ihtiyaçlarına koştuğu belirtildi.

Sabah